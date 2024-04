Στόχος του Ισραήλ να πλήξει το Ιράν χωρίς να προκαλέσει γενικευμένο πόλεμο – Η Τεχεράνη θα απαντήσει πιο σκληρά αν υπάρξουν αντίποινα

Ολοκληρώθηκε η πολύωρη συνεδρίαση του πολεμικού Συμβούλιου του Ισραήλ όπου εξετάστηκε η απάντηση στην επίθεση του Ιράν. Όπως μεταδίδει η Haaretz, «το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ συνεδρίασε τη Δευτέρα για αρκετές ώρες, όπου συζήτησε τις επιλογές για αντίποινα στην επίθεση του Ιράν. Το Ισραήλ ελπίζει να λάβει την υποστήριξη των ΗΠΑ σε οποιαδήποτε ενέργεια λάβει κατά της Τεχεράνης». Στόχος του Ισραήλ είναι να πλήξει το Ιράν χωρίς να προκαλέσει γενικευμένο πόλεμο, μετέδωσε το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του πολεμικού συμβουλίου του εβραϊκού κράτους. Παράλληλα αναφέρεται ότι το Ισραήλ θέλει να δράσει κατά του Ιράν σε συντονισμό με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Channel 12, συζητήθηκαν πολλές επιλογές, με καθεμία από αυτές να είναι μια «επώδυνη» απάντηση κατά του Ιράν, η οποία όμως δεν θα πυροδοτήσει έναν περιφερειακό πόλεμο. Το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο στοχεύει επίσης να επιλέξει μια απάντηση στην ιρανική επίθεση του Σαββάτου την οποία δεν θα μπλοκάρουν οι ΗΠΑ.

Όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΕΡΤΝews στο Τελ Αβίβ, Κωστής Κωνσταντίνου, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι αυτό που επικρατεί τελικά είναι μια σχετικά σκληρή γραμμή. «Είναι δηλαδή η άποψη να υπάρξουν οδυνηρά χτυπήματα, όπως λένε οι πληροφορίες, που δεν θα προκαλέσουν όμως περιφερειακή ανάφλεξη. Δηλαδή, αυτό που φαίνεται να συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι το σενάριο να μην προχωρήσει το Ισραήλ σε αντίποινα δεν υπάρχει στο τραπέζι».

Σύμφωναμε δημοσίευμα της Wall Street Journal, τα αντίποινα αυτά θα πραγματοποιηθούν ενδεχομένως και σήμερα.

Live update: WSJ: Israeli counterstrike on Iran could come as soon as today https://t.co/YonfqF1nSL

Το Ιράν δεν επιθυμεί αύξηση των εντάσεων αλλά θα απαντήσει άμεσα και πιο σθεναρά από ό,τι προηγουμένως, αν το Ισραήλ προχωρήσει σε αντίποινα, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν στον Βρετανό ομόλογό του, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Ισλαμική Δημοκρατία εκτόξευσε drones και πυραύλους προς το Ισραήλ αργά το Σάββατο σε αντίποινα για μια επίθεση στην ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό, τροφοδοτώντας φόβους για έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο που θα μπορούσε να ξεσπάσει στον απόηχο του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Following Iran's drone and missile attack on Israel, Iran's foreign minister said that Iran does not want to increase tensions but would strongly respond to Israeli retaliations. https://t.co/IrnxvUJKyq