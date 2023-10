Σοκαριστικός τραυματισμός του τερματοφύλακα της Βάαλβαϊκ – Διεκόπη το ματς με τον Άγιαξ

Στην Ολλανδία, η αναμέτρηση της Βάαλβαϊκ με τον Άγιαξ διεκόπη οριστικά λίγα λεπτά πριν τα 90` μετά από σοβαρό τραυματισμό του τερματοφύλακα των γηπεδούχων, Ετιέν Φάεσεν με αντίπαλο.

Ο Ολλανδός τερματοφύλακας μετά τη σφοδρή σύγκρουση έμεινε ακίνητος στο έδαφος, αφού έχασε τις αισθήσεις του. Τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων έσπευσαν στον αγωνιστικό χώρο για τις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα, ο τραυματισμός ήταν τόσο σοκαριστικός που οι συμπαίκτες του τον κάλυψαν, όπως ακριβώς είχε συμβεί και στην περίπτωση του Κρίστιαν Έρικσεν.

Beste RKC'ers,



Wij zijn enorm geschrokken door het incident op het veld met onze keeper Etienne Vaessen. We kunnen mededelen dat hij, na uitgebreid medisch onderzoek, bij kennis is en voor nader onderzoek naar het ziekenhuis is vervoerd.



Wij wensen Etienne heel veel kracht en… pic.twitter.com/P5F3MNW4ZF