Σοκαριστικό βίντεο: Κεραυνός σκοτώνει ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια αγώνα στο Περού – Τέσσερις ακόμα τραυματίες

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό, το θάνατο ενός νεαρού ποδοσφαιριστή και το σοβαρό τραυματισμό άλλων τεσσάρων από κεραυνό κατέγραψε κάμερα σε ποδοσφαιρικό αγώνα στο Περού.

Ο άτυχος 39χρονος Χοσέ Χιούγκο ντε λα Κρους Μέσα έχασε ακαριαία τη ζωή του όταν ο κεραυνός έπεσε στο γήπεδο, ενώ ο τερματοφύλακας Χουάν Τσόκα, 40 ετών. που ήταν ακριβώς δίπλα του, δίνει μάχη για τη ζωή του. Σε μια τραγική συγκυρία ο διαιτητής της αναμέτρησης είχε μόλις είχε διακόψει τον αγώνα και έστελνε τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων στα αποδυτήρια λόγω της κακοκαιρίας. Οι υπόλοιποι παίκτες, ηλικίας 16, 19 και 24 ετών, βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

