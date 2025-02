Σερβία: Χιλιάδες φοιτητές και πολίτες κρατούν αποκλεισμένη την πόλη του Κραγκούγεβατς – Αντιδιαδήλωση του Αλ. Βούτσιτς στην Βοϊβοντίνα

Η πόλη Κραγκούγεβατς στην κεντρική Σερβία αποτελεί σήμερα το επίκεντρο των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Φοιτητές από το Βελιγράδι, το Νοβι Σαντ, την Νις, το Νόβι Πάζαρ και άλλες πόλεις όπου υπάρχουν πανεπιστημιακές σχολές φτάνουν στο Κραγκούγεβατς. Εχθές το βράδυ έφτασαν στην πόλη φοιτητές από όλα τα δημόσια πανεπιστήμια οι οποίοι συμμετείχαν σε πεζοπορία που διήρκησε τέσσερεις ημέρες.

