Σε ισχύ τίθεται η εκεχειρία στη Γάζα – Ποιες είναι οι τρεις όμηροι που απελευθέρωσε η Χαμάς

Η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας που ήταν προγραμματισμένη να τεθεί σε ισχύ στις 8:30 σήμερα (19/1) το πρωί μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, τελικά, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα ενεργοποιηθεί πολύ σύντομα. Μετά το τελεσίγραφο Νετανιάχου και την κωλυσιεργία της Χαμάς η λίστα με τα ονόματα των ισραηλινών ομήρων, σύμφωνα με δημοσιεύματα, παραδόθηκε. Την έναρξη της εκεχειρίας επιβεβαίωσε και ο διαμεσολαβητής του Κατάρ.

Εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι η παλαιστινιακή οργάνωση έχει ανακοινώσει τα ονόματα των τριών Ισραηλινών ομήρων που θα αφεθούν ελεύθεροι σήμερα. «Επιβεβαιώνουμε ότι τα ονόματα των τριών ομήρων που θα απελευθερωθούν σήμερα έχουν παραδοθεί στην ισραηλινή πλευρά. Πρόκειται για τρεις Ισραηλινούς πολίτες, εκ των οποίων ο ένας έχει ρουμανική υπηκοότητα και ο άλλος βρετανική υπηκοότητα. Έτσι, η εκεχειρία έχει ξεκινήσει», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ Αλ-Άνσαρι, σε δήλωσή του.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ πρόκειται για τις Ρόμι Γκόνεν (24 ετών), Έμιλι Νταμάρι (28 ετών) και Ντόρον Στάινμπρεχερ (31 ετών). Από την πλευρά τους μεσολαβητές επεσήμαναν στο Ισραήλ ότι έχουν λάβει τον κατάλογο αυτό, όπως δήλωσε πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης. Η 24χρονη Γκόνεν είχε απαχθεί κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ μουσικής NOVA. Η Βρετανοισραηλινή Έμιλι Νταμάρι είχει αποαχθεί από το σπίτι της στην περιοχή Kφαρ Άζα. Ομοίως και η Ντόρον Στάινμπρεχερ.

