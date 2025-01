Γάζα: Στα χέρια του Ισραήλ η λίστα των ομήρων από τη Χαμάς – Αγωνία για την τήρηση της εκεχειρίας

Από μία κλωστή κρέμεται η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και της απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα, η εφαρμογή της οποίας ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει σήμερα, Κυριακή (19/1) στις 8:30 μετά από 470 ημέρες πολέμου. Το ΙDF πραγματοποίησε νέα χτυπήματα σε στόχους στη Γάζα με τις παλαιστινιακές αρχές να αναφέρουν ότι τουλάχιστον 8 άτομα σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Σχεδόν μιάμιση ώρα μετά την προγραμματισμένη έναρξη της εκεχειρίας το Ισραήλ έλαβε τον κατάλογο με τα ονόματα των ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίοι θα αφεθούν ελεύθεροι σήμερα, σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12.

Μετά τη χθεσινή εμπλοκή, όπου το Ισραήλ τόνισε ότι δεν θα προχωρήσει στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων αν η Χαμάς δεν αποστείλει τη λίστα με τα ονόματα των ομήρων που σκοπεύει να απελευθερώσει, όπως έχει συμφωνηθεί, οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες. Ο Νετανιάχου επιμένει στο τελεσίγραφό του ενώ αξιωματούχος της Οργάνωσης δήλωνε ότι ήταν «θέμα χρόνου η παράδοση της λίστας» που είναι προαπαιτούμενο από τον Νετανιάχου για την έναρξη της εκεχειρίας.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή του το πρωί της Κυριακής το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε πως η συμφωνία δεν θα εφαρμοστεί έως ότου η Χαμάς να παρέχει τη λίστα με τα ονόματα των ομήρων που αναμένεται να απελευθερωθούν.

«Ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή στις IDF να διακόψουν την κατάπαυση του πυρός, η οποία υποτίθεται ότι θα τεθεί σε ισχύ στις 8:30 π.μ., δεν θα αρχίσει έως ότου το Ισραήλ αποκτήσει τον κατάλογο των απελευθερωμένων ομήρων που η Χαμάς δεσμεύτηκε να παράσχει», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου στην ανακοίνωσή του.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου -με το χτεσινό διάγγελμά του- χαρακτήρισε την εκεχειρία προσωρινή και σημείωσε ότι το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει στον πόλεμο, εάν χρειαστεί. Ωστόσο, ο μεσολαβητής του Κατάρ σημείωσε ότι η κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο της Γάζας θα ξεκινήσει την Κυριακή το πρωί.

Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συμφωνηθεί η Χαμάς θα απελευθερώσει τρεις εν ζωή αιχμάλωτες γυναίκες σε αντάλλαγμα 95 Παλαιστίνιους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι γυναίκες και παιδιά.

BREAKING: The ceasefire in #Gaza comes into effect after 470 days of the genocide war waged by Israel against the Palestinians in the Strip. pic.twitter.com/x8Ckm8RZg6

Η ανταλλαγή θα αρχίσει μετά τις 16:00 και θα διευκολυνθεί από τον Ερυθρό Σταυρό.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Χαμάς δεν έχει ακόμη κατονομάσει τις αιχμάλωτες που θα απελευθερωθούν σήμερα.

Πάντως, η Χαμάς, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ανέφερε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση αποδίδει την καθυστέρηση σε τεχνικούς λόγους.

Ανωνυμη πηγή της Χαμάς δήλωσε στο Ynet ότι τα μέλη της Χαμάς επικοινωνούν «φυσικά μέσω απεσταλμένων και χρειάζεται χρόνος για να συμφωνηθούν τα ονόματα και η τοποθεσία των ομήρων όταν τα [ισραηλινά στρατιωτικά] αεροπλάνα βρίσκονται ακόμη από πάνω τους».

Παράλληλα, οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις προετοιμάζονται για σταδιακή απόσυρση από ορισμένες περιοχές της Γάζας λόγω της κατάπαυσης του πυρός και της συμφωνίας ομήρων που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την Κυριακή, δήλωσε ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος.

Μάλιστα όπως αναφέρουν μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τη Χαμάς οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αρχίσει να αποσύρονται από περιοχές στη Ράφα, τη νοτιότερη πόλη της Γάζας, και αντ’ αυτού ανασυντάσσονται κατά μήκος του διαδρόμου Φιλαδέλφειας στα σύνορα Γάζας-Αιγύπτου.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα σχόλιο από τις IDF. Επίσης, ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους κατοίκους της Γάζας να μην πλησιάσουν τις δυνάμεις του και να μην κάνουν καμία κίνηση προς τη νεκρή ζώνη ενόψει της κατάπαυσης του πυρός που θα τεθεί σε ισχύ την Κυριακή.

«Σας προτρέπουμε να μην κατευθυνθείτε προς τη νεκρή ζώνη ή τις δυνάμεις των IDF για την ασφάλειά σας», δήλωσε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού Αβιχάι Αντράι. «Σε αυτό το στάδιο, το να κατευθυνθείτε προς τη νεκρή ζώνη ή να κινηθείτε από το νότο προς το βορρά μέσω της κοιλάδας της Γάζας σας θέτει σε κίνδυνο. Όποιος κατευθύνεται προς αυτές τις περιοχές θέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο», προσέθεσε.

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο των προετοιμασιών ενόψει της κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός κήρυξε την περιοχή διέλευσης Νιτζάνα στα σύνορα Αιγύπτου-Ισραήλ κλειστή στρατιωτική ζώνη. Η διαταγή, που υπογράφηκε από τον αρχηγό της Νότιας Διοίκησης των IDF, υποστράτηγο Yaron Finkelman, ισχύει μέχρι τις 26 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το Al Jazeera Arabic, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε τέσσερις επιδρομές στις βόρειες και δυτικές περιοχές της Ράφα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε αποθήκη στην πόλη Ντέιρ ελ-Μπάλα στην κεντρική Γάζα καθώς και στη νότια πόλη Αμπασάν κοντά στην πόλη Χαν Γιουνίς.

Όπως έγινε γνωστό τις πρωινές ώρες της 19ης Ιανουαρίου ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον περιοχών στο βόρειο και το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με Παλαιστινίους. Σε ανακοίνωσή τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επεσήμαναν ότι έπληξαν “στόχους τρομοκρατών” στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, ενώ, σύμφωνα με Παλαιστίνιους γιατρούς, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Γάζας. Το Reuters μεταδίδει ότι από τα ισραηλινά πλήγματα τουλάχιστον 8 άτομα σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν

⭕The IDF is continuing to operate and strike terrorist targets in Gaza.



A short while ago, IDF artillery and aircraft struck a number of terrorist targets in northern and central Gaza.



The IDF remains ready in offense and defense and will not allow any harm to the citizens… pic.twitter.com/jb0WbATN6H