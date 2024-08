Ρωσία: Ο Πούτιν υποδέχτηκε τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιάνγκ στη Μόσχα – Τι περιλαμβάνει η ατζέντα των συζητήσεων

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε σήμερα στη Μόσχα με τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιάνγκ, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Οι χώρες μας έχουν κοινά σχέδια μεγάλης κλίμακας, έργα στον οικονομικό και ανθρωπιστικό τομέα, τα οποία αναμένουμε να διαρκέσουν για πολλά χρόνια», ανέφερε ο Πούτιν σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

🇨🇳🇷🇺 Premier of the State Council of China, Li Qiang, arrival in Moscow, where he will meet with Putin and Mishustin. pic.twitter.com/nn2BMYorwN