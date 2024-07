Ρωσία: Η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε 11 ουκρανικά drones – Στόχος η χερσόνησος της Κριμαίας

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 11 drones στη διάρκεια της νύχτας που είχαν εκτοξευτεί από την Ουκρανία.

Οι καταρρίψεις έγιναν πάνω από τη ρωσική επικράτεια, αλλά και από τη χερσόνησο της Κριμαίας, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Russia recently released a domestically produced anti drone vehicle with a 6- barrel shotgun & six charges for repelling enemy drones



No bueno for Ukraine, which basically has to use FPV drones for artillery due to MASSIVE ammo/shell shortages pic.twitter.com/qWzQPJeF9K