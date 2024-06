Roland Garros: Ανατροπή 8άδας για τον Τσιτσιπά που νίκησε 3-1 τον Αρνάλντι και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας βρέθηκε σε δύσκολη θέση μετά το πρώτο σετ, όμως έκανε μία σπουδαία επιστροφή, νίκησε με 3-1 τον Ματέο Αρνάλντι και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Roland Garros.

Bound for the last 🎱@steftsitsipas battles past Arnaldi 3-6, 7-6(4), 6-2, 6-2 to reach his fourth Roland-Garros quarterfinal! 👊#RolandGarros pic.twitter.com/TobWVmsx27