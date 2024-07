Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κάτω Ποσειδωνία Λαυρίου – Προειδοποιητικό μήνυμα του 112

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Κάτω Ποσειδωνία Λαυρίου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13.42, ενώ κοντά υπάρχουν κατοικίες.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 18 οχήματα και από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Επιπλέον, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Κάτω Ποσειδωνία Λαυρίου προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κάτω Ποσειδωνία Λαυρίου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number



📍#Lavrio



🔥 Forest fire in the area of #Kato_Poseidonia #Lavrio



🆘 If you are in the area, evacuate towards #Anavyssos



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/qTOEPTBKr8@pyrosvestiki @hellenicpolice