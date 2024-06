Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η μητέρα της Μισέλ Ομπάμα, Μάριαν Ρόμπινσον

Η Μάριαν Ρόμπινσον, μητέρα της πρώην πρώτης κυρίας των ΗΠΑ Μισέλ Ομπάμα, η οποία παρείχε υποστήριξη και σταθερότητα, ειδικά κατά τα οκτώ χρόνια της προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα, πέθανε σε ηλικία 86 ετών, δήλωσαν οι οικογένειες Ομπάμα και Ρόμπινσον.

Η Ρόμπινσον, που την αποκαλούσαν στοργικά την «πρώτη γιαγιά», έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη φροντίδα των εγγονών της, Μάλια και Σάσα Ομπάμα, κατά τα πρώτα τους χρόνια στον Λευκό Οίκο.

My mom Marian Robinson was my rock, always there for whatever I needed. She was the same steady backstop for our entire family, and we are heartbroken to share she passed away today. We wanted to offer some reflections on her remarkable life: https://t.co/F7T6q625PC