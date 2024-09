Παπούα Nέα Γουινέα: Σεισμός 6,2 βαθμών αναστάτωσε τους κατοίκους – Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμική δόνηση 6,2 βαθμών καταγράφτηκε σήμερα στα ανοικτά των βόρειων ακτών της Παπούας Νέας Γουινέας, έκανε γνωστό το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Ο σεισμός είχε επίκεντρο θαλάσσιο χώρο 300 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Βανίμο, που θα υποδεχθεί τον προκαθήμενο της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας Φραγκίσκο στο τέλος της εβδομάδας.

Mw=6.4, NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. (Depth: 9 km), 2024/09/05 01:03:16 UTC – Full details here: https://t.co/sXWUXDAYKL pic.twitter.com/bipqFbVtcO