Πάπας Λέων ΙΔ’: Οι «σκιές» στη διαδρομή του έως την εκλογή

Ο καρδινάλιος Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ, γνωστός πλέον ως Πάπας Λέων ΙΔ’, είναι ο πρώτος Πάπας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εκλογή του αποτελεί συνέχεια της παποσύνης του αείμνηστου Πάπα Φραγκίσκου και αναμένεται να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις του Φραγκίσκου στην εκκλησία, καθώς και την εστίασή του στη φτώχεια και τους περιθωριοποιημένους ανθρώπους.

Ωστόσο, μετά την εκλογή του ολοένα και περισσότερα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με το βίο και τις απόψεις του, αλλά και με τη διαχείριση δύσκολων ζητημάτων έως τώρα.

Μετά από χρόνια συμπαθητικών και χωρίς αποκλεισμούς σχολίων από τον Πάπα Φραγκίσκο, οι LGBTQ+ Καθολικοί εξέφρασαν την Πέμπτη την ανησυχία τους για τα εχθρικά σχόλια που έκανε πριν από μια δεκαετία ο νέος Πάπας Λέων XIV, στα οποία καταδίκασε αυτό που αποκάλεσε «ομοφυλοφιλικό τρόπο ζωής» και «τον επαναπροσδιορισμό του γάμου» ως «αντίθετα με το Ευαγγέλιο».

Σε ομιλία του το 2012 προς την παγκόσμια σύνοδο των επισκόπων, ο άνθρωπος που τώρα ηγείται της εκκλησίας είπε ότι «τα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά στο να καλλιεργούν στο ευρύ κοινό τεράστια συμπάθεια για πεποιθήσεις και πρακτικές που βρίσκονται σε αντίθεση με το Ευαγγέλιο – για παράδειγμα την άμβλωση, τον ομοφυλοφιλικό τρόπο ζωής, την ευθανασία».

Στις σημειώσεις του, από τις οποίες διάβασε επίσης τμήματα για ένα βίντεο που παρήγαγε η Catholic News Service, ένα πρακτορείο ειδήσεων που ανήκει στη Διάσκεψη Καθολικών Επισκόπων των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κληρικός κατηγόρησε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι καλλιεργούν τόση «συμπάθεια για τις αντιχριστιανικές επιλογές τρόπου ζωής» ώστε «όταν οι άνθρωποι ακούν το χριστιανικό μήνυμα, αυτό συχνά μοιάζει αναπόφευκτα ιδεολογικό και συναισθηματικά σκληρό».

«Οι καθολικοί πάστορες που κηρύττουν κατά της νομιμοποίησης των αμβλώσεων ή του επαναπροσδιορισμού του γάμου παρουσιάζονται ως ιδεολογικά καθοδηγούμενοι, αυστηροί και αδιάφοροι», πρόσθεσε ο Πρέβοστ.

Συνέχισε παραπονούμενος ότι «οι εναλλακτικές οικογένειες που αποτελούνται από ομόφυλους συντρόφους και τα υιοθετημένα παιδιά τους απεικονίζονται τόσο καλοπροαίρετα και συμπαθητικά στα τηλεοπτικά προγράμματα και στον κινηματογράφο σήμερα».

Το βίντεο απεικόνιζε την κριτική του για τον «ομοφυλοφιλικό τρόπο ζωής» και τους «ομόφυλους συντρόφους και τα υιοθετημένα παιδιά τους» με αποσπάσματα από δύο αμερικανικές κωμικές σειρές με ομόφυλα ζευγάρια, το The New Normal και το Modern Family.

Αφού αναφέρθηκαν ορισμένα από τα σχόλια από τους New York Times, αμερικανικές ΛΟΑΤΚΙ+ καθολικές ομάδες εξέφρασαν ανησυχία αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η παποσύνη του Φραγκίσκου προχώρησε ολόκληρη την εκκλησία προς τα εμπρός.

«Προσευχόμαστε ότι στα 13 χρόνια που έχουν περάσει, εκ των οποίων τα 12 ήταν υπό την παποσύνη του Πάπα Φραγκίσκου, η καρδιά και το μυαλό του να έχουν αναπτυχθεί πιο προοδευτικά σε θέματα ΛΟΑΤΚΙ+ και θα κρατήσουμε στάση αναμονής για να δούμε αν αυτό έχει συμβεί», δήλωσε σε δήλωσή του ο Francis DeBernardo, εκτελεστικός διευθυντής του New Ways Ministry, μιας ΛΟΑΤΚΙ+ καθολικής ομάδας με έδρα το Μέριλαντ. «Προσευχόμαστε ότι, καθώς η εκκλησία μας μεταβαίνει από 12 χρόνια ιστορικής παποσύνης, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ θα συνεχίσει την υποδοχή και την προσέγγιση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων που εγκαινίασε ο Πάπας Φραγκίσκος» συμπλήρωσε.

Ίσως η πιο γνωστή από τις δηλώσεις συμπάθειας που έκανε ο Πάπας Φραγκίσκος για τους LGBTQ+ Καθολικούς ήταν ένα σχόλιο που έκανε σε δημοσιογράφους το 2013, όταν ρωτήθηκε για την παρατήρησή του ότι υπήρχε ένα «λόμπι των ομοφυλοφίλων» μέσα στην ιεραρχία του Βατικανού.

«Δεν έχω βρει ακόμη κάποιον που να συστήνεται στο Βατικανό με ταυτότητα που να αναγράφει «γκέι»», αστειεύτηκε ο Πάπας. «Αλλά πρέπει να διακρίνουμε το γεγονός ότι κάποιος είναι ομοφυλόφιλος από το γεγονός του λόμπι, διότι κανένα λόμπι δεν είναι καλό».

«Αν ένα άτομο είναι γκέι», πρόσθεσε, «και αναζητά τον Κύριο και έχει καλή θέληση, ποιος είμαι εγώ για να κρίνω;».

The use of the Papal Mozetta and Stole along with a traditional Papal name is a good sign. From his time as Cardinal Pope Leo XIV has vocally opposed LGBTQ and gender ideology and made it clear women cannot be ordained Deacons. He’s more progressive on migration and economics. pic.twitter.com/QKuiCk3jpG