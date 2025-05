Βατικανό: 10 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τον Πάπα Λέων ΙΔ’

Ο καρδινάλιος Ρόμπερτ Φράνσις Πρεβόστ, γνωστός πλέον ως Πάπας Λέων ΙΔ’, είναι ο πρώτος Πάπας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο 69χρονος από το Σικάγο πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του ως ιεραπόστολος στη Νότια Αμερική και πιο πρόσφατα ηγήθηκε ενός ισχυρού γραφείου του Βατικανού για τους διορισμούς επισκόπων.

Η εκλογή του αποτελεί συνέχεια της παποσύνης του αείμνηστου Πάπα Φραγκίσκου και αναμένεται να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις του Φραγκίσκου στην εκκλησία, καθώς και την εστίασή του στη φτώχεια και τους περιθωριοποιημένους ανθρώπους.

Pope Leo XIV greeted the city of Rome and the world at his first appearance as the Successor of Peter from the central balcony of St. Peter's Basilica.



