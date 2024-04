Πάνω από 130 συλλήψεις στη Νέα Υόρκη μετά από διαδηλώσεις φοιτητών υποστήριξης των Παλαιστινίων

Περισσότερα από 130 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας μπροστά από τις εγκαταστάσεις του διεθνούς κύρους πανεπιστημίου NYU στη Νέα Υόρκη, μετά από διαδηλώσεις φοιτητών υπέρ της Παλαιστίνης, ανέφερε σήμερα (23/4) η αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Αυτά τα 133 άτομα αφέθηκαν ελεύθερα στη συνέχεια, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης

Οι συλλήψεις έγιναν καθώς πολλές αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις βρίσκονται σε αναβρασμό ξανά λόγω της πολεμικής επιχείρησης του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

NYPD cops descend on NYU anti-Israel protest and start arresting dozens of students and faculty members who set up 'Gaza Solidarity' camp to join with Columbia University rally https://t.co/We9rChFSA1 pic.twitter.com/mMVkaxkXmG