Πακέτο βοήθειας 100 εκατ. δολ. στην Ουκρανία από την UNHCR

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) θα διαθέσει πακέτο βοήθειας ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία για να τη διευκολύνει να κάνει προετοιμασίες για τον χειμώνα, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι χθες Τρίτη.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Ύπατο Αρμοστή, τον Φιλίπο Γκράντι, κατά την διάρκεια της πέμπτης επίσκεψης του επικεφαλής της UNHCR στην Ουκρανία αφότου εισέβαλαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στη χώρα τον Φεβρουάριο του 2022.

«Εκτιμάμε (…) την ανακοίνωση πως θα διατεθεί νέο πακέτο βοήθειας από την UNHCR αξίας 100 εκατ. δολαρίων για να προετοιμαστεί η Ουκρανία για τον χειμώνα. Με δεδομένους τους ακατάπαυστους βομβαρδισμούς ενεργειακών εγκαταστάσεων, αυτή είναι πολύ σημαντική βοήθεια», σημείωσε ο κ. Ζελένσκι στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.

Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία χρειάζεται περαιτέρω βοήθεια για να επισκευαστούν κατεστραμμένα σπίτια και να δημιουργηθούν καταφύγια σε σχολεία και νοσοκομεία ώστε να μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα πρόσφυγες.

Από την πλευρά του ο κ. Γκράντι ανέφερε μέσω X ότι διαβεβαίωσε τον ουκρανό πρόεδρο πως η UNHCR θα συνεχίσει να «στέκει πλάι στην κυβέρνησή του», παρέχοντας βοήθεια στους πληγέντες από τον πόλεμο.

I had a meaningful meeting with UN High Commissioner for Refugees, @FilippoGrandi. The main topics of discussion were humanitarian support for Ukraine and assistance in preparing for the winter period.



