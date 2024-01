Π. Στάνο: Η ΕΕ καταδικάζει την επίθεση στην εκκλησία της Σάντα Μαρία στην Κωνσταντινούπολη

«Η ΕΕ καταδικάζει έντονα την επίθεση στην εκκλησία της Σάντα Μαρία στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια της χθεσινής λειτουργίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εξωτερικής πολιτικής Πίτερ Στάνο.

«Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στα μέλη των οικογενειών και τους συγγενείς που επλήγησαν» καταλήγει.

Türkiye: 🇪🇺 strongly condemns the attack on Santa Maria Church in Istanbul during yesterday’s Mass.

We offer our deepest condolences to the affected family members and relatives. https://t.co/KICffrS1dk