Όζι Όζμπορν: Η βροντή του heavy metal σιώπησε

Ο Όζι Όζμπορν πέθανε στις 22 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 76 ετών, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.

Η μουσική βιομηχανία αποχαιρετά τον θρύλο της ροκ: Heavy‑metal ήρωες όπως οι David Coverdale, Vince Neil, Dee Snider, David Draiman -που τον χαρακτήρισαν “δάσκαλό” τους, αλλά και Gene Simmons, Paul Stanley, Elton John, Rod Stewart, Ice‑T και Flavor Flav,Nirvana αλλά και ο ηθοποιός Jason Momoa τον αποχαιρέτησαν δημόσια.

Thank you Ozzy Osbourne for the inspiration. @BlackSabbath is the template for heavy Rock. #Ozzy