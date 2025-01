Ουκρανία: Πέντε νεκροί από το νυχτερινό μπαράζ επιθέσεων – Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 60 από τα 93 drone που εκτόξευσε η Ρωσία

Η αεροπορική άμυνα της Ουκρανίας, όπως έκανε γνωστό, κατέρριψε 60 από τα 93 drones που εκτόξευσε η Ρωσία σε επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο πέντε ατόμων.

At least five victims as a result of Russia’s overnight drone attack on the Kyiv region.



The strikes sparked fires in the Ukrainian capital and surrounding areas.



