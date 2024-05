Ουκρανία: Ο πόλεμος εναντίον της Ρωσίας θα εισέλθει σε κρίσιμη φάση τους επόμενους δύο μήνες, εκτίμησε ο επικεφαλής του στρατού ξηράς

Ο διοικητής του στρατού ξηράς της Ουκρανίας δήλωσε σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε χθες Παρασκευή ότι εκτιμά πως ο πόλεμος εναντίον της Ρωσίας θα εισέλθει σε κρίσιμη φάση τους επόμενους δύο μήνες, καθώς η Μόσχα προσπαθεί να εκμεταλλευθεί τις καθυστερήσεις στην παροχή όπλων στο Κίεβο.

«Η Ρωσία γνωρίζει ότι, αν λάβουμε αρκετά όπλα σε ένα ή δύο μήνες, η κατάσταση θα στραφεί εις βάρος της», δήλωσε ο στρατηγός Ολεξάντερ Παβλιούκ στο περιοδικό The Economist.

Lieutenant General Oleksandr Pavliuk, Commander of Ukrainian Ground Forces: the critical phase of the war will come in the next two months.



This will be caused by delays in the Western weapon supplies, he told The Economist: “Russia knows that if we receive enough weapons within… pic.twitter.com/l2hKmxYyci