Ουκρανία: Η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα από 100 drones μετά το τέλος της εκεχειρίας

Η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα από 100 drones εναντίον της Ουκρανίαςστη διάρκεια της νύκτας, λίγο μετά τη λήξη της τριήμερης εκεχειρίας που είχε κηρύξει μονομερώς η Ρωσία και την οποία οι δύο χώρες αλληλοκατηγορούνταν ότι παραβίασαν, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

⚡️To make negotiations between Russia and Ukraine possible on May 15, Moscow must cease fire starting tomorrow — Zelensky



The President of Ukraine responded to Putin's yesterday statement, in which he proposed holding direct talks in Istanbul on May 15 without preconditions.…