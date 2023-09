Ουκρανία: Έρευνα για απάτη εις βάρος του επιχειρηματία Ίχορ Κολομόισκι – Η SBU εισέβαλε στο σπίτι του πρώην τραπεζίτη

Αξιωματούχοι των ουκρανικών κρατικών υπηρεσιών ασφαλείας κατονόμασαν τον ισχυρό επιχειρηματία Ίχορ Κολομόισκι ως ύποπτο σε υπόθεση απάτης και ξεπλύματος χρήματος, ανέφερε σήμερα η υπηρεσία ασφαλείας SBU.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει καταστήσει προτεραιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς καθώς η Ουκρανία αγωνίζεται εναντίον της ρωσικής εισβολής που ξεκίνησε πριν από 18 μήνες και ο Κολομόισκι, ένας από τους πιο πλούσιους άνδρες στην Ουκρανία, είναι ο πιο γνωστός από όσους έχουν τεθεί στο στόχαστρο.

Ο Ζελένσκι, που έγινε ευρύτερα γνωστός ως κωμικός στον ρόλο του προέδρου σε μια σειρά που μεταδιδόταν από τηλεοπτικό δίκτυο ιδιοκτησίας του Κολομόισκι, αρνείται ότι έχει προσωπικές σχέσεις με τον επιχειρηματία.

«Διαπιστώθηκε πως την περίοδο 2013-2020 ο Ίχορ Κολομόισκι νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο χρίβνια (14 εκατομμύρια δολάρια) αποσύροντάς στα στο εξωτερικό και χρησιμοποιώντας την υποδομή των ελεγχόμενων τραπεζών», ανέφερε σε ανακοίνωση που ανήρτησε η SBU στην εφαρμογή Telegram.

Tο Reuters δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με τον Κολομόισκι για σχόλια.

Η υπηρεσία έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που δείχνουν μια ομάδα αστυνομικών ερευνητών στην πόρτα του σπιτιού του, με τον Κολομόισκι να παραλαμβάνει και να υπογράφει έγγραφα.

Ο Κολομόισκι είναι πρώην ιδιοκτήτης της μεγάλης ουκρανικής τράπεζας PrivatBank, η οποία εθνικοποιήθηκε στα τέλη του 2016 στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης του τραπεζικού συστήματος της χώρας.

