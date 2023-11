Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων των ευρωπαϊκών χωρών στην Αθήνα

Οι εργασίες της Ολομέλειας του Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE) που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, ολοκληρώθηκαν υπό την προεδρία του Έλληνα προέδρου του Παναγιώτη Περάκη.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα των εργασιών της Ολομέλειας της CCBE πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο και κατά την έναρξη των εργασιών της Ολομέλειας βασικός ομιλητής ήτανΕυάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος αναφέρθηκε στο κράτος δικαίου και στον ρόλο των δικηγόρων.

#CCBEPlenarySession today in Athens 🇬🇷! The CCBE is delighted to welcome several distinguished guests to address important issues for European #lawyers. The CCBE will also elect its new presidency for 2024 and grant its #HumanRights Award. Stay tuned! pic.twitter.com/igc4ttfeut