Ολική έκλειψη ηλίου: Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο που κατέγραψε δορυφόρος του Έλον Μασκ – Ποια τα σχόλια Μπάιντεν και Τραμπ

Για τέσσερα περίπου λεπτά η μέρα έγινε νύχτα όταν ο μαύρος δίσκος της Σελήνης πήρε τη θέση του Ήλιου, ο ουρανός σκοτείνιασε σαν να είναι αυγή και εκατομμύρια άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να δουν το στέμμα του Ήλιου, δηλαδή την εξωτερική του ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με τους ειδικούς της NASA, την ολική έκλειψη ηλίου παρακολούθησαν τουλάχιστον 300 εκατ. άνθρωποι από το Μεξικό έως τον Καναδά.

Το ξεχωριστό αυτό πλανητικό υπερθέαμα απασχόλησε επίσης τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν που σε βίντεο σχολίασε το σπάνιο αυτό γεγονός και τον πρώην «πλανητάρχη» και διεκδικητή εκ νέου της αμερικανικής προεδρίας, Ντόναλντ Τραμπ που έσπευσε να το εκμεταλλευτεί. Την παράσταση έκλεψε ωστόσο ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ που ανάρτησε στην ψηφιακή πλατφόρμα Χ, ένα εντυπωσιακό βίντεο που δείχνει την έκλειψη του ηλίου, όπως φαίνεται μέσα από έναν από τους δορυφόρους του.

View of the eclipse from orbit

pic.twitter.com/2jQGNhPf2v