Oι Chicago Blues και o Michael Dotson απόψε για μια μοναδική εμφάνιση στο Jazzet Μusic Ηall

Το Jazzet Μusic Ηall αποχαιρετά το 2024 με τους Chicago Blues και τον παγκοσμίου φήμης bluesman από το Σικάγο Μάικλ Ντότσον (Michael Dotson) που ανεβαίνουν το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου στην live σκηνή του στο Χαϊδάρι. Παρέα με τον Φώτη Δασκαλάκη στο μπάσο και τον Νίκο Τσάβαλο στα ντραμς η μουσική του κιθαρίστα και τραγουδιστή Michael Dotson, θα συνεπάρει τους θεατές.

Γέννημα-θρέμμα του Νότιου Σικάγου, ο Ντότσον απέκτησε τις επιρροές του ήδη από την εφηβεία, τρυπώνοντας στα μπαρ όπου εμφανίζονταν όλοι οι θρύλοι της εποχής: Muddy Waters, Buddy Guy, Junior Wells, Otis Rush. Ως κιθαρίστας, συνθέτης και τραγουδιστής έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του είδους. Υπήρξε μέλος των περίφημων Teardrops του Magic Slim για πάρα πολλά χρόνια, ένα σχήμα που απέσπασε το βραβείο W.C Handy για την καλύτερη blues μπάντα στον κόσμο.

Έχει συνεργαστεί με τους Aaron Burton, Big Time Sarah, Little Mac Simmons, Jimmy Burns, Willie Kent, Homesick James, Big Jack Johnson και άλλα ηχηρά ονόματα της blues σκηνής των Η.Π.Α. Εδώ και πάνω από δέκα χρόνια ακολουθεί μια πετυχημένη σόλο καριέρα σε Ευρώπη και Αμερική. Το 2006 κυκλοφορεί το πρώτο του CD “Lightning in my pocket” και το 2010 κυκλοφορεί το ” A fork in the road “. Εδώ και αρκετά χρόνια είναι μόνιμο μέλος της διεθνούς φήμης και βραβευμένης μπάντας “Mississippi Heat”.

Μία αυθεντική Chicago Blues συναυλία που θα ξεσηκώσει το αγαπημένο κοινό του Jazzét και θα το μεταφέρει στην ατμόσφαιρα και στα vibes των blues bars του Chicago City. Πληροφορίες: Jazzét Music Hall, Στρ. Καραϊσκάκη 99, Χαϊδάρι. Τ/210 5815626.

