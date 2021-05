Ο Τσαβούσογλου στη Θράκη: Συνάντησε τους ψευδομουφτήδες και μίλησε για «τουρκική μειονότητα»

Για διαστρέβλωση της πραγματικότητας κάνει λόγο στην απάντησή του ο Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Αλέξανδρος Παπαϊωάννου σχετικά με τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών για «τουρκική μειονότητα» κατά την διάρκεια της ιδιωτικής επίσκεψης στη Θράκη.

Η επίσκεψη του Μεβλούτ Τσαβούσογλου ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα ενώ το βράδυ ο Νίκος Δένδιας θα παραθέσει ιδιωτικό δείπνο στον Τούρκο ομόλογό του και αύριο (Δευτέρα 31 Μαΐου) ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό και αμέσως μετά με τον Νίκο Δένδια.

Παρά τους χαμηλούς τόνους, ο Τούρκος ΥΠΕΞ, από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του στην Ελλάδα για μία ακόμα φορά έθεσε θέμα μειονότητας.

#BatıTrakya’daki soydaşlarımızla buluşmak ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere #Yunanistan‘dayız. In #Greece to meet members of Turkish Minority in #WesternThrace and discuss our bilateral relations. pic.twitter.com/9eJ59jNlsy — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 30, 2021

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου που μετέβη στην Κομοτηνή με πομπή 16 οχημάτων, επισκέφτηκε το Τουρκικό Προξενείο, όπου έγινε δεκτός από τον πρόξενο Μουράτ Ομέρογλου και τους δύο ψευδομουφτήδες, Ιμπραήμ Σερίφ της Κομοτηνής, και Αχμέτ Μετέ της Ξάνθης. Σε αυτή τη συνάντηση παρίστατο ο Λεβέντ Σαδίκ, γιος του πρώην βουλευτή Αχμέτ Σαδίκ ο οποίος θεωρείται πρόσωπο με ιδιαίτερη σημασία για την Τουρκία στην περιοχή.

In #WesternThrace met first w/Mufti @muftu_iserif of #Komotini and Mufti @muftu_ahmetmete of #Xanthi. The work of the Muftis contributes greatly to the preservation and strengthening of the unity and solidarity of the Turkish Minority. pic.twitter.com/3bFkIoUzx8 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 30, 2021

Στη συνέχεια ο Τούρκος υπουργός πήγε στο Μειονοτικό σχολείο «Τζελάλλ Μπαγιάρ» όπου συνομίλησε με μαθητές και καθηγητές.

Visited Celal Bayar High School,one of the two Turkish Minority High Schools in #WesternThrace. Turkish Minority’s children of all ages having an education in better conditions and in their mother tongue is important.Will continue to support our kinsmen to solve these problems. pic.twitter.com/8h7ytcSTm7 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 30, 2021

Μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας του παρέθεσαν γεύμα στο χωριό Θάμνα, του δήμου Ιάλμου Ροδόπης όπου, κατά πληροφορίες, προσκλήθηκαν μειονοτικοί βουλευτές.

Λίγο πριν τις 4 το απόγευμα της Κυριακής ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου επισκέφθηκε τον τάφο του Αχμέτ Σαδίκ και φύτεψε στη μνήμη του έναν πλάτανο.

Η ιδιωτική επίσκεψή του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών ολοκληρώθηκε και στις 5 αναχώρησε από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης για το «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Στις αυριανές συζητήσεις, στις 10.30 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και στις 11.00 θα πραγματοποιηθεί η κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Νίκο Δένδια στο υπουργείο Εξωτερικών, θα αποδειχθεί εάν η επίσκεψη οδηγήσει σε βελτίωση των Ελληνοτουρκικών σχέσεων και δημιουργία ηπιότερου κλίματος. Στην ατζέντα της συνάντησης θα τεθούν τα διμερή θέματα, οι περιφερειακές εξελίξεις, και οι προοπτικές συνεργασίας στον οικονομικό-εμπορικό Τομέα, ενώ θα εξετασθούν οι προϋποθέσεις για μια πιθανή συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο περιθώριο της συνάντησης κορυφής του ΝΑΤΟ στις 14 Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Οι δηλώσεις στον Tύπο αναμένεται να λάβουν χώρα, αμέσως μετά το πέρας των συναντήσεων, γύρω στις 13.15.

Ρεπορτάζ: Πιέρρος Τζανετάκος, Μαρία Νικολάου