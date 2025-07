Ο Ρούμπιο ζητά από την κυβέρνηση της Συρίας να αποτρέψει την άφιξη «βίαιων τζιχαντιστών» στο νότιο τμήμα της χώρας

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε το Σάββατο τις κυβερνητικές δυνάμεις ασφαλείας της Συρίας να εμποδίσουν τους τζιχαντιστές να εισέλθουν και να «προβούν σε σφαγές» στο δοκιμαζόμενο από τις συγκρούσεις νότιο τμήμα της χώρας.

«Εάν οι αρχές στη Δαμασκό θέλουν να διατηρήσουν οποιαδήποτε πιθανότητα να επιτύχουν μια ενωμένη, χωρίς αποκλεισμούς και ειρηνική Συρία… πρέπει να βοηθήσουν να τερματιστεί αυτή η συμφορά, χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις ασφαλείας τους για να εμποδίσουν το ISIS και οποιουσδήποτε άλλους βίαιους τζιχαντιστές να εισέλθουν στην περιοχή και να πραγματοποιήσουν σφαγές», ανέφερε ο Ρούμπιο σε δήλωση που αναρτήθηκε στο Χ.

The U.S. has remained heavily involved over the last three days with Israel, Jordan and authorities in Damascus on the horrifying & dangerous developments in southern Syria.



The rape and slaughter of innocent people which has and is still occuring must end.



If authorities in…