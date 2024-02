O ηθοποιός Γκάρι Σινίζ θρηνεί για την απώλεια του γιού του – Από ποια σπάνια ασθένεια έπασχε ο 33χρονος ΜακΚάνα Άντονι

Την τραγική είδηση της απώλειας του 33χρονου γιου του, ΜακΚάνα Άντονι Σινίζ που έπασχε από σπάνια μορφή καρκίνου, το χόρδωμα, γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Γκάρι Σινίζ. Ο Αμερικανός ηθοποιός που έχει γίνει διάσημος μέσα από τον ρόλο του ντετέκτιβ Μακ Τέιλορ στην τηλεοπτική σειρά CSΙ:ΝΥ και την ταινία Forrest Gump αποκάλυψε ότι στις 5 Ιανουαρίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών ο πολυαγαπημένος γιος του ηθοποιού, ΜακΚάνα Άντονι Σινίζ, μετά από πολυετή μάχη με σπάνια μορφή καρκίνου.

«Όπως κάθε οικογένεια που βιώνει μια τέτοια απώλεια, είμαστε συντετριμμένοι και προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε όσο καλύτερα μπορούμε», γράφει ο 68χρονος στον ιστότοπο του Gary Sinise Foundation, «Για έναν γονέα, είναι απίστευτα δύσκολο να χάσει το παιδί του. Συμπονώ με όλη μου την καρδιά όσους έχουν υποστεί μια παρόμοια απώλεια, και οποιονδήποτε έχει χάσει ένα αγαπημένο πρόσωπο. Όλοι το έχουμε βιώσει με κάποιο τρόπο. Μέσα στα χρόνια έχω γνωρίσει πολλές οικογένειες πεσόντων ηρώων. Είναι αποκαρδιωτικό και τρομερά δύσκολο».

