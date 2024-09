Ο διάσημος συγγραφέας Nelson DeMille πέθανε σε ηλικία 81 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο

Ο DeMille πέθανε από καρκίνο του οισοφάγου σταδίου τέσσερα την Τρίτη, όπως αποκάλυψε η οικογένειά του. Ο συγγραφέας, που γεννήθηκε στο Long Island, ήταν γνωστός για τα γεμάτα δράση μυθιστορήματά του, όπως τα «Plum Island», «Charm School» και «The General’s Daughter», το οποίο αργότερα μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο με πρωταγωνιστή τον John Travolta. Η οικογένειά του έγραψε σε δήλωσή της: «Ο Nelson έδωσε μια γενναία εννιάμηνη μάχη με τον καρκίνο του οισοφάγου. Πιστός στον εαυτό του, αντιμετώπισε αυτήν τη δοκιμασία με θάρρος, χάρη και καλό χιούμορ. Πενθούμε, αλλά ταυτόχρονα γιορτάζουμε την υπέροχη ζωή του και την διαρκή κληρονομιά του ως πατέρα, φίλου και αφηγητή ιστοριών».

Έγραψε 23 μυθιστορήματα κατά τη διάρκεια της ζωής του, και τα 17 από αυτά έγιναν best-sellers. Το πρώτο του μυθιστόρημα, «By the Rivers of Babylon», δημοσιεύθηκε το 1978. Το τελευταίο που δημοσίευσε ήταν το «Blood Lines» το 2023.

Όλα τα χειρόγραφα των μυθιστορημάτων του γράφτηκαν με το χέρι σε νομικά σημειωματάρια.

Αφήνει πίσω του τα τρία του παιδιά, τη Lauren, τον Alex και τον James. Η σύζυγός του Sandra πέθανε το 2018 από καρκίνο.

Ο Alex δήλωσε στη Newsday: «Έχω πολλές όμορφες αναμνήσεις γύρω από το τραπέζι της τραπεζαρίας, το χριστουγεννιάτικο δέντρο ή στην κουζίνα πίνοντας καφέ ή κρασί. Ήταν απλώς ένας υπέροχος οικοδεσπότης.

It is with heavy hearts that we share the news of our father’s passing yesterday after a nine month battle with cancer. True to form, he faced his illness with courage, grace, and good humor. He was the kind of person who filled a room with his presence. pic.twitter.com/DekBDvnNqJ