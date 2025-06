Ντ. Τραμπ: Η κατάπαυση του πυρός βρίσκεται πλέον σε ισχύ – Παρακαλώ μην την παραβιάσετε

Με νέα ανάρτηση στην ψηφιακή πλατφόρμα του, Truth Social, o Aμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, καλεί Ιράν και Ισραήλ να μην παραβιάσουν την κατάπαυση του πυρός που είχε ο ίδιος ανακοινώσει πριν από λίγες ώρες. «Η κατάπαυση του πυρός βρίσκεται πλέον σε ισχύ. Παρακαλώ μην την παραβιάσετε!» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

THE CEASEFIRE IS NOW IN EFFECT. PLEASE DO NOT VIOLATE IT! DONALD J. TRUMP, PRESIDENT OF THE UNITED STATES!