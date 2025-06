Ντ. Μεντβέντεφ: Υπάρχουν χώρες έτοιμες να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα στο Ιράν

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram δήλωσε ότι υπάρχουν χώρες έτοιμες να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα στο Ιράν, μη διευκρινίζοντας ωστόσο ποιες χώρες συμμάχους της Τεχεράνης εννοεί.

BREAKING:



Russia's Dmitry Medvedev says there are countries ready to transfer nuclear weapons to Iran. pic.twitter.com/WSxHZoi51L