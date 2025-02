Νότια Κορέα: Έξι νεκροί και τέσσερις τραυματίες από πυρκαγιά σε ξενοδοχείο

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στη νότια λιμενική πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας, ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Πυρόσβεσης.

Η φωτιά ξεκίνησε λίγο πριν από τις 11:00 π.μ. (02:00 GMT) σε εργοτάξιο του ξενοδοχείου Banyan Tree, σύμφωνα με τις αρχές.

Περίπου 10 εργάτες βρίσκονταν στο σημείο εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Έξι από αυτούς υπέστησαν «καρδιακή ανακοπή», ανέφερε αξιωματούχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πυρόσβεσης στο AFP, με τέσσερις να έχουν πλέον επιβεβαιωθεί ως νεκροί.

