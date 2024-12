Nότια Κορέα: Δεκατρείς πτήσεις σε ένα 48ωρο είχε πραγματοποιήσει το μοιραίο αεροπλάνο – Πιθανή η λάθος συνεννόηση πιλότου και πύργου ελέγχου

Πληθαίνουν τα ερωτήματα για τα αίτια που προκάλεσαν τη πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα στην Νότια Κορέα.

Ερευνητές που μίλησαν στα διεθνή μέσα εκτιμούν ότι η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Εκτός από την τσιμεντένια κατασκευή στο τέλος του διαδρόμου που φαίνεται να προκάλεσε και τον τραγικό θάνατο σχεδόν όλων των επιβατών, οι αρχές εξετάζουν τις εντολές και τις κινήσεις, τόσο του πιλότου της Jeju Air, όσο και του Πύργου Ελέγχου.

Οι υπεύθυνοι της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους αποφάσισαν να περιορίσουν τις πτήσεις καθώς όπως έγινε γνωστό το συγκεκριμένο αεροσκάφος είχε πραγματοποιήσει 13 πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού σε 48 ώρες. Ο μεγάλος αριθμός πτήσεων είναι ένας από τους παράγοντες που εξετάζουν οι εμπειρογνώμονες αεροπορικών δυστυχημάτων που θα εξετάσουν εάν αυτό το γεγονός προκάλεσε μηχανικά προβλήματα στο μοιραίο αεροσκάφος.

