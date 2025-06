Νέα ισραηλινή επίθεση στην εγκατάσταση της Νατάνζ, πυρκαγιά στο αεροδρόμιο της Ταμπρίζ – Τουλάχιστον 95 τραυματίες (Live)

Παγκόσμια ανησυχία για μεγάλη κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή μετά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, βάζοντας στο στόχαστρο πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα. Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα επίθεση στην εγκατάσταση εμπλουτισμού της Νατάνζ, στο κεντρικό Ιράν, μετέδωσε η κρατική ιρανική τηλεόραση. “Πριν από μερικά λεπτά, το σιωνιστικό καθεστώς στόχευσε εκ νέου τη Νατάνζ”, ανέφερε. Στο μεταξύ, πυρκαγιά ξέσπασε στην Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό Ιράν, έπειτα από ισραηλινή επίθεση, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ. Το Ιράν επιβεβαίωσε το μεσημέρι ότι το ισραηλινό πλήγμα σκότωσε τον στρατηγό Amir Ali Hajizadeh, επικεφαλής του πυραυλικού προγράμματος των Φρουρών της Επανάστασης.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό από το liveblog του ertnews.gr

Απευθείας σύνδεση με την τηλεόραση του ΕΡΤNews

Η ιρανική πυρηνική εγκατάσταση της Νατάνζ υπέστη ζημιές από τη σημερινή ισραηλινή επίθεση, ανέφερε σε δήλωσή του ο ιρανικός οργανισμός ατομικής ενέργειας, όμως οι έρευνες δεν έδειξαν οποιαδήποτε ραδιενεργό ή χημική μόλυνση έξω από την εγκατάσταση. «Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε τμήματα της εγκατάστασης. Οι έρευνες συνεχίζονται για να εκτιμηθεί η έκταση των ζημιών», προστίθεται στη δήλωση.

⭕️ IAF fighter jets, guided by precise intelligence, struck the Iranian regime’s uranium enrichment site in the Natanz area overnight. This is the largest uranium enrichment site in Iran, which has operated for years to achieve nuclear weapons capability and houses the… pic.twitter.com/JVLIZFHwLm — Israel Defense Forces (@IDF) June 13, 2025

Όπως έγινε γνωστό από τα πλήγματα του Ισραήλ σκοτώθηκε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης. Νεκροί είναι και έξι πυρηνικοί επιστήμονες.

ertflix.gr | Ακούστε περισσότερα στο ertecho.gr Δείτε περισσότερα στο| Ακούστε περισσότερα στο

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA ανέφερε ότι από πλήγματα σε πολυκατοικίες στην ιρανική πρωτεύουσα έχασαν τη ζωή τους πολλοί άμαχοι, ανάμεσά τους παιδιά και αρκετοί Ιρανοί αξιωματούχοι. Η Τεχεράνη έχει απογειώσει 100 drones τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος ανακοίνωσε ότι έχει αρχίσει να αναχαιτίζει τα ιρανικά drones.

The Air Force on Friday late morning continues to pummel Iran’s radar array and air defenses, as the IDF published more footage of strikes in Iran.



Credit: @IDF | Read more: https://t.co/Lx8D3uEYVI pic.twitter.com/JG4pVfqisW — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) June 13, 2025

Νωρίτερα, το Ισραήλ ήρε την οδηγία για την παραμονή των πολιτών κοντά σε προστατευόμενες περιοχές.

ertflix.gr | Ακούστε περισσότερα στο ertecho.gr Δείτε περισσότερα στο| Ακούστε περισσότερα στο

Ιράν: Τουλάχιστον 95 τραυματίες από την ισραηλινή επίθεση

Από την επίθεση του Ισραήλ σε πολλές περιοχές του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Τεχεράνης, τραυματίστηκαν τουλάχιστον 95 άνθρωποι, δήλωσε αξιωματούχος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην κρατική τηλεόραση.

Όπως δήλωσε «μέχρι στιγμής, 95 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ιατρικά κέντρα σε 12 διαφορετικές επαρχίες που αποτέλεσαν στόχο».

Ισραηλινή πηγή ασφαλείας: Κομάντος της Μοσάντ ηγήθηκαν μυστικών επιχειρήσεων στην καρδιά του Ιράν

Όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο ισραηλινή πηγή ασφαλείας, οι κομάντος της ισραηλινής Μοσάντ ηγήθηκαν μιας σειράς μυστικών επιχειρήσεων βαθιά μέσα στο Ιράν που οδήγησαν στα χτυπήματα του Ισραήλ την Παρασκευή.

Οι επιχειρήσεις αυτές περιλάμβαναν την ανάπτυξη κατευθυνόμενων όπλων ακριβείας σε ανοικτές περιοχές κοντά σε ιρανικές εγκαταστάσεις πυραυλικών συστημάτων εδάφους-αέρος, προηγμένη τεχνολογία που χρησιμοποιείται κατά των συστημάτων αεράμυνας του Ιράν και τη δημιουργία βάσης επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών κοντά στην Τεχεράνη, δήλωσε η πηγή ασφαλείας.

«Το Ισραήλ θα τιμωρηθεί σκληρά»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα τιμωρηθεί «σκληρά» για την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του πυρηνικού προγράμματος της χώρας του από την οποία σκοτώθηκαν πολλοί διοικητές του ιρανικού στρατού.

#BREAKING Iranian supreme leader Ayatollah Ali Khamenei warns that Israel will suffer severe consequences after launching deadly attacks on the Islamic republic on Friday, including Tehran and nuclear sites pic.twitter.com/a4VrnadE9J — AFP News Agency (@AFP) June 13, 2025

Με αυτή την επίθεση το σιωνιστικό καθεστώς ετοίμασε μια πικρή μοίρα για τον εαυτό του, την οποία σίγουρα θα λάβει, τόνισε ο Χαμενεΐ.

Το Ισραήλ επεσήμανε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να επιτεθεί στο Ιράν, ενώ πρόσθεσε ότι είχε συγκεντρώσει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη πλησίαζε «το σημείο χωρίς επιστροφή» στην απόκτηση πυρηνικών όπλων.

«Η επιχείρηση θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί», το μήνυμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε ότι τα πρώτα πλήγματα εναντίον του Ιράν, με στόχο εγκαταστάσεις του πυρηνικού του προγράμματος, «στέφθηκαν με επιτυχία». Τόνισε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν στην καρδιά του προγράμματος εμπλουτισμού πυρηνικών Ιράν, στη Νατάνζ και στην καρδιά του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων.

Στις ΗΠΑ θα συνεδριάσει το Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε σχόλιά του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, δήλωσε ότι γνώριζε εκ των προτέρων πως το Ισραήλ θα εξαπολύσει πλήγματα εναντίον του Ιράν και τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν θα πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

https://www.ert.gr/webtv/live-uni/vod/dt-uni-vod.php?f=2025/tv/202506/20250613-dt12-trump.mp4&bgimg=https://www.ert.gr/themata/photos/2025/06/20250613-dt12-trump.jpg

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι το Ισραήλ ανέλαβε μονομερή δράση εναντίον του Ιράν. Δεν εμπλεκόμαστε στα πλήγματα και βασική μας προτεραιότητα είναι η προστασία των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή τόνισε.

Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Στην Αθήνα, θα συνεδριάσει εκτάκτως, το απόγευμα, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, με φόντο τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

ertflix.gr | Ακούστε περισσότερα στο ertecho.gr Δείτε περισσότερα στο| Ακούστε περισσότερα στο

Το Υπουργείο Εξωτερικών, με ανακοίνωσή του καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Ισραήλκαι το Ιράν, να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος, να αποφεύγουν μη αναγκαίες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.

ertflix.gr | Ακούστε περισσότερα στο ertecho.gr Δείτε περισσότερα στο| Ακούστε περισσότερα στο

Ζητούμενο να υπάρξει ψυχραιμία όχι περαιτέρω κλιμάκωση, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος ανακοίνωσε την άμεση ενεργοποίηση της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων στο υπουργείο Εξωτερικών.

Καθοριστικός γίνεται, για άλλη μια φορά, ο ρόλος της Κύπρου στη διαχείριση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Από τα ξημερώματα η κυβέρνηση αλλά και ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού

Η επίθεση κατά του Ιράν διεξήχθη τη στιγμή που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ισλαμική Δημοκρατία για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Οι ανησυχίες πως ήταν άμεσα επικείμενα πλήγματα του Ισραήλ μεγεθύνονταν επί μέρες.

The IDF releases footage showing Israeli Air Force fighter jets heading out for the strikes in Iran this morning, as well as landing following the attacks. pic.twitter.com/1xbif5i8gK — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 13, 2025

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, εξαπολύθηκαν «δεκάδες» πλήγματα εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε όλη τη χώρα.

A statement from IDF Spokesperson BG Effie Defrin on the preemptive Israeli strike on Iranian nuclear targets pic.twitter.com/IJNT5LXz6o — Israel Defense Forces (@IDF) June 13, 2025

Η μονάδα εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ (κεντρικά) ειδικά έγινε στόχος «πολλές φορές» στόχος, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, η οποία μετέδωσε πλάνα στα οποία εικονίζεται πυκνός καπνός να υψώνεται από την εγκατάσταση.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ακούστηκαν «ισχυρές εκρήξεις» και στην πρωτεύουσα και ότι το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης φλεγόταν.

«Συνεπεία της ισραηλινής επίθεσης, περίπου 50 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σαμράν (στην Τεχεράνη), από τους οποίους τουλάχιστον 35 είναι γυναίκες και παιδιά», μετέδωσε αρχικά η κρατική τηλεόραση μετά τα πλήγματα αυτά, από τα οποία σκοτώθηκαν επίσης υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

ertflix.gr | Ακούστε περισσότερα στο ertecho.gr Δείτε περισσότερα στο| Ακούστε περισσότερα στο

Επίσης τουλάχιστον δυο ανώτατοι αξιωματικοί του σώματος αυτού, ο αρχηγός του, ο στρατηγός Χουσέιν Σαλαμί, κι ο στρατηγός Γουλάμ Αλί Ρασίντ, καθώς και δυο επιστήμονες του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας, ο Μοχαμάντ Μεχντί Τεχραντσί και ο Φερεϊντούν Αμπασί, σκοτώθηκαν στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, μεταδίδουν επίσημα ΜΜΕ.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις από την πλευρά τους διεμήνυσαν πως θα υπάρχει «ισχυρή ανταπόδοση» στην επίθεση του Ισραήλ.

ertflix.gr | Ακούστε περισσότερα στο ertecho.gr Δείτε περισσότερα στο| Ακούστε περισσότερα στο

Το Ισραήλ έπληξε «την καρδιά του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν», ανέφερε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα το οποίο δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ενώ η «πρώτη φάση» της επιχείρησης ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με πηγή του AFP στον ισραηλινό στρατό, θα διαρκέσει «όσο χρειαστεί», διεμήνυσε ο κ. Νετανιάχου.

VIDEO: Netanyahu says Israel operation against Iran to ‘continue as many days as it takes’



“Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel’s very survival,” Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu… pic.twitter.com/rGuuf7lV06 — AFP News Agency (@AFP) June 13, 2025

Πηγές: ΕΡΤΝews, Πρώτο Πρόγραμμα, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχετικά Άρθρα:

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

TAGS ΙράνΙσραήλΜεσανατολικό