NBA: Οι Ντένβερ Νάγκετς έβγαλαν «νοκ άουτ» τους Λέικερς του ΛεΜπρόν Τζέιμς – Θα αντιμετωπίσουν τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς

Ένα ακόμα κρίσιμο σουτ του Τζαμάλ Μάρεϊ, αυτήν τη φορά λίγο πριν την εκπνοή, ήταν αρκετό ώστε οι Ντένβερ Νάγκετς να νικήσουν με 108-106 τους Λος Άντζελες Λέικερς και να προκριθούν στο δεύτερο γύρο των playoffs του NBA.

LeBron James and the Los Angeles Lakers crash out of the NBA playoffs after defending champions Denver snatch a 108-106 victory to complete a 4-1 series triumph.https://t.co/WNRE28XXsF pic.twitter.com/XDzNVes3t5