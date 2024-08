Ναυάγιο στη Σικελία: Έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας ξεκίνησε η εισαγγελία

Η εισαγγελία της Σικελίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας μετά το ναυάγιο του γιοτ Βayesian του Βρετανού μεγιστάνα της τεχνολογίας Μάικ Λιντς, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά άνθρωποι ανάμεσά τους ο ίδιος και η 18χρονη κόρη του Xάνα.

«Βρισκόμαστε στην αρχική φάση (…) Σε αυτό το στάδιο, συγκεκριμένα επειδή η έρευνα μπορεί να εξελιχθεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δεν αποκλείουμε τίποτα», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο εισαγγελέας Αμπρότζιο Καρτόζιο, προσθέτοντας ότι προς το παρόν δεν έχει ξεκινήσει έρευνα εις βάρος κάποιου συγκεκριμένου προσώπου.

Διευκρίνισε εξάλλου ότι ο καπετάνιος και το πλήρωμα του Bayesian δεν είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στην Ιταλία μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, η οποία θα διαρκέσει καιρό.

Το ναυάγιο του Bayesian βρίσκεται πλέον σε 50 μέτρα βάθος και σε απόσταση περίπου 700 μέτρων από το λιμάνι Πορτιτσέλο.

‘British Bill Gates’ Michael Lynch OBE’s Superyacht ‘Bayesian’ Founders Off Porticello, Sciliy



Weather data doesn’t show extreme wind speeds (only 35 MPH or so) or atmospheric pressure changes.

🧵 pic.twitter.com/DJZcj8l9QB