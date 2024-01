Μπανγκλαντές: Εκλογές χωρίς αντιπολίτευση – Για πέμπτη θητεία οδεύει η πρωθυπουργός Σέιχ Χασίνα

Οι πολίτες του Μπανγκλαντές άρχισαν να ψηφίζουν σήμερα το πρωί στις βουλευτικές εκλογές που είναι πρακτικά εγγυημένο πως θα χαρίσουν πέμπτη θητεία στην πρωθυπουργό Σέιχ Χασίνα, η οποία χαρακτήρισε εξερχόμενη από εκλογικό τμήμα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης «τρομοκρατική οργάνωση».

Από τη διαδικασία απέχει το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές (BNP), η μεγαλύτερη δύναμη της αντιπολίτευσης, καταγγέλλοντας την «παρωδία εκλογών», όπως και άλλες παρατάξεις, που αποδεκατίστηκαν τους τελευταίους μήνες εξαιτίας κύματος μαζικών συλλήψεων.

What the streets of Sylhet looked like in the final hours of #BangladeshElections. Posters of AL candidates hanging like christmas decorations. Streets empty, gates of some polling stations locked. Barely a handful of people, let alone women in sight. Eerie, & absolutely surreal. pic.twitter.com/XKN0MZNko7