Μπάιντεν στο ABC News: Η εμφάνισή μου στο debate ήταν «μια κακή παρένθεση» – Ήμουν άρρωστος και αισθανόμουν απαίσια

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε και πάλι το debate με τον Ντόναλντ Τραμπ «μια κακή παρένθεση», σε συνέντευξή του στο ABC News. Πρόσθεσε ότι η κλονισμένη απόδοσή του οφειλόταν στην κακή προετοιμασία, την εξάντληση και την ασθένεια.

«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για κάποια σοβαρή κατάσταση. Ήμουν εξαντλημένος. Δεν άκουσα το ένστικτό μου όσον αφορά την προετοιμασία και είχα μια κακή νύχτα», είπε ο Μπάιντεν.

«Ένιωθα απαίσια», πρόσθεσε με τη φωνή του βραχνή και μερικές φορές σταματώντας. «Ρώτησα τους γιατρούς αν έκαναν τεστ για τον COVID επειδή προσπαθούσαν να καταλάβουν τι πήγε λάθος. Έκαναν ένα τεστ για να δουν αν είχα κάποια μόλυνση, κάποιον ιό. Δεν είχα. Ήταν απλώς ένα πολύ άσχημο κρυολόγημα».

BREAKING: Rep. Mike Quigley (D-IL) calls on Biden to exit the race:



"Mr. President, your legacy is set. We owe you the greatest debt of gratitude. The only thing that you can do now to cement that for all time and prevent utter catastrophe is to step down and let someone else… pic.twitter.com/tnWOxja5lF