Μεσανατολικό: Ο ισραηλινός στρατός απέσυρε σχεδόν όλες τις χερσαίες δυνάμεις από το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός απέσυρε σχεδόν όλες τις χερσαίες δυνάμεις από το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας με εξαίρεση μία ταξιαρχία η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διασφάλιση του διαδρόμου απ’ όπου πραγματοποιούνται επιχειρήσεις στην κεντρική και στη βόρεια Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα (7/4) ένας εκπρόσωπος τύπου του στρατού.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν πρόκειται για πλήρη αποχώρηση από τη νότια Λωρίδα της Γάζας, γιατί συνέβη αυτό ή αν πρόκειται για αναδίπλωση για ανασύνταξη. Όπως μετέδωσε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Ρένα Δημητρίου, το Ισραήλ αρχικά έχει προειδοποιήσει πολλές φορές για επιχείρηση για χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, ενώ ταυτόχρονα οι δυνάμεις του είναι σε κατάσταση συναγερμού για το ενδεχόμενο αντεπίθεσης από το Ιράν.

Ο στρατός δεν έχει υπεισέλθει σε λεπτομέρειες και δεν είναι σαφές εάν η απόσυρση θα καθυστερήσει την επαπειλούμενη εδώ και καιρό εισβολή στην πόλη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Γάζας, για την οποία Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν πει πως είναι αναγκαία προκειμένου να εξαλειφθεί η Χαμάς.

IDF withdraws ground troops from south Gaza, leaving just one brigade in enclave https://t.co/d0At3ZWIm2