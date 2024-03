Μαζική επίθεση των Χούτι με 28 drones στην Ερυθρά Θάλασσα – Τα κατέρριψαν αμερικανικά πλοία

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ απέκρουσαν μαζική επίθεση των Χούτι τα ξημερώματα του Σαββάτου καταρρίπτοντας 28 drones πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα.

«Κανένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ή του Συνασπισμού δεν υπέστη ζημιές στην επίθεση και επίσης δεν υπήρξαν αναφορές από εμπορικά πλοία για ζημιές», ανέφερε η CENTCOM.

US and Coalition Defeat Houthi Attack in Red Sea Area



Following further engagements through the morning, U.S. and Coalition forces downed a total of at least 28 uncrewed aerial vehicles between 4:00 a.m. and

8:20 a.m. (Sanaa time) on Mar. 9. No U.S. or Coalition Navy vessels…