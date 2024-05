Σλοβακία: Κρίσιμες ώρες για τον πρωθυπουργό της χώρας – Δέχτηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς

Σε κρίσιμη κατάσταση για τη ζωή του νοσηλεύεται ο Ρόμπερτ Φίτσο ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο στη Σλοβακία. Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι έγινε απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο. “Μπορώ να επιβεβαιώνω ότι έγινε απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού”, ανέφερε χωρίς να δώσει περαιτέρω στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του Φίτσο.

Ο Ρόμπερτ Φίτσο διατηρούσε τις αισθήσεις του κατά την μεταφορά του στο νοσοκομείο της πόλης Χάντλοβα μετά την απόπειρα δολοφονίας του, δήλωσε στο Reuters μια εκπρόσωπος του νοσοκομείου όπου μεταφέρθηκε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός. Ο Φίτσο νοσηλεύεται για τραύματα από σφαίρες που δέχθηκε και ότι οι ζωτικές του λειτουργίες έχουν σταθεροποιηθεί, συμπλήρωσε η εκπρόσωπος.

Ο πρωθυπουργός της χώρας πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε, σύμφωνα με αναφορές τοπικών μέσων ενημέρωσης. Η επίθεση έγινε μπροστά από ένα πολιτιστικό κοινοτικό κέντρο στην πόλη Χάντλοβα, όπου είχε πραγματοποιηθεί κυβερνητική συνεδρίαση, αναφέρουν τα δημοσιεύματα. Ακούστηκαν αρκετοί πυροβολισμοί, σύμφωνα με δημοσιογράφους που βρίσκονταν στη σκηνή.

Ο Σλοβάκος ηγέτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη από την αστυνομία.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Πίτερ Σπίγκελ των Financial Times δημοσιογράφος που βρισκόταν κοντά στο σημείο άκουσε αρκετούς πυροβολισμούς, τον είδε να πέφτει και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο από την ασφάλεια ενώ δεν υπάρχει αναφορά για την κατάστασή του.

Κατά τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό σταθμό TA3 ακούστηκαν τέσσερις πυροβολισμοί και ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας χτυπήθηκε στην κοιλιά.

Η σλοβακική υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων έστειλε ελικόπτερο στην πόλη Χάντλοβα για τη μεταφορά σε νοσοκομείο του 59χρονου Σλοβάκου πρωθυπουργού.

Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις και οι καταδίκες τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και από αρχηγούς κρατών. Η πρόεδρος της Σλοβακίας δήλωσε συγκλονισμένη από τη «βίαιη» ένοπλη επίθεση στον Φίτσο.

Πηγές: EΡΤΝews, Reuters, BBC, ΑΠΕ-ΜΠΕ

