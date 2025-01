Λωρίδα της Γάζας: Νέο αδιέξοδο για κατάπαυση του πυρός εν αναμονή της ανάληψης καθηκόντων από τον Ντ. Τραμπ

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις με σκοπό να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας έχουν περιέλθει εκ νέου σε αδιέξοδο, κατά δημοσιεύματα του Τύπου.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως η Χαμάς «συνεχίζει να αρνείται» να παρουσιάσει κατάλογο των ομήρων που παραμένουν ζωντανοί στα χέρια μαχητών της στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε η εφημερίδα Times of Israel χθες Τετάρτη.

Από την πλευρά της, η εφημερίδα Wall Street Journal σημείωσε πως Άραβες οι οποίοι μεσολαβούν στις συνομιλίες δεν αναμένουν τα μέρη να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων παρά αφού ορκιστεί και αναλάβει την εξουσία ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την 20ή Ιανουαρίου.

🚨🇪🇬EGYPTIAN SOURCE: GAZA CEASEFIRE TALKS NEAR COLLAPSE



Egyptian sources revealed that Gaza ceasefire negotiations are faltering due to Israel’s uncompromising position.



Cairo and Doha are intensifying efforts to salvage the talks and avoid a total deadlock.



Source: Quds News… pic.twitter.com/tfNtHmBwcq