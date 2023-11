Live: Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η πόλη της Γάζας περικυκλώθηκε – Απειλές από Χαμάς: Θα σας βγάλουμε σε μαύρους σάκους

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Πέμπτη ότι οι δυνάμεις του έχουν περικυκλώσει την πόλη της Γάζας, την ώρα που η Χαμάς προειδοποιούσε ότι η Γάζα θα αποδειχθεί «συμφορά» για το Ισραήλ και οι στρατιώτες του θα βγουν από τον θύλακα «σε μαύρους σάκους», δηλαδή νεκροί. Οι σφοδροί βομβαρδισμοί συνεχίζονται, ενώ οι γιατροί στη Γάζα – κάτω από άθλιες συνθήκες – προσπαθούν να περιθάλψουν τραυματίες και αρρώστους. Το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανεβάζει πλέον τον αριθμό των νεκρών σε 9.000, ενώ ακόμη ένα νοσοκομείο στο βορρά τέθηκε εκτός λειτουργίας. Στο νότο, το πέρασμα της Ράφα άνοιξε για δεύτερη μέρα για τραυματίες και κατόχους ξένων διαβατηρίων.

Israeli air strikes have targeted Jabalia refugee camp for the third time, reports Al Jazeera Arabic.



