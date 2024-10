Λίβανος: Ένα 11όροφο κτίριο κατέρρευσε μετά την πυραυλική επίθεση του Ισραήλ στη συνοικία Γομπεϊρί

Τα νότια προάστια της Βηρυτού, το προπύργιο της Χεζμπολάχ, μπήκαν και πάλι σήμερα στο στόχαστρο των ισραηλινών δυνάμεων, λίγα λεπτά αφού ένας εκπρόσωπος της φιλοϊρανικής οργάνωσης διέκοψε τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρούσε εκεί, σύμφωνα με έναν φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο υπεύθυνος Τύπου της Χεζμπολάχ, ο Μοχάμαντ Αφίφ, διέκοψε τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρούσε σε πολλά μέσα ενημέρωσης, στον τομέα του Γομπεϊρί, λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή εκκένωσης αυτής της περιοχής.

Η συνοικία δέχτηκε τρία πλήγματα, μετέδωσε το λιβανέζικο ειδησεογραφικό πρακτορείο ANI. Ένα κτίριο που χτυπήθηκε «καταστράφηκε ολοσχερώς», πρόσθεσε.

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο –το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να το επαληθεύσει– δείχνει τη στιγμή που ένα 11όροφο κτίριο καταρρέει, αφού χτυπήθηκε από έναν πύραυλο.

