Ισραηλινά ΜΜΕ: Η ιδιωτική κατοικία του Νετανιάχου υπέστη ζημιές από την επίθεση της Χεζμπολάχ – Έσπασε τζάμι σε παράθυρο υπνοδωματίου

Η επίθεση το Σαββάτου με drone κατά της ιδιωτικής κατοικίας του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Καισάρεια, στο κεντρικό Ισραήλ, προκάλεσε ζημιές στην κατοικία, μετέδωσαν σήμερα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, μετά την άρση της στρατιωτικής λογοκρισίας για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Μια εικόνα, που είχε απαγορευτεί να δημοσιευτεί από τον ισραηλινό στρατό, δείχνει τη ζημιά που προκλήθηκε στο σπίτι από την επίθεση του drone. Η έκρηξη έσπασε το τζάμι στο παράθυρο ενός υπνοδωματίου.

