Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ έδωσε εντολή για την παύση της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης για τους παράτυπους μετανάστες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που αποσκοπεί στον εντοπισμό και στην περικοπή των ομοσπονδιακών κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται για τους παράτυπους μετανάστες, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Το διάταγμα «δίνει εντολή στα υπουργεία και τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να εντοπίσουν όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, τα οποία παρέχουν σήμερα οικονομικά οφέλη στους ξένους σε παράτυπη κατάσταση, και να λάβουν διορθωτικά μέτρα», σύμφωνα με έγγραφο που δόθηκε χθες, Τετάρτη, στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο.

«Εγγυάται ότι τα ομοσπονδιακά κεφάλαια που καταβάλλονται στις πολιτείες και τις περιοχές δεν θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη πολιτικών ‘καταφυγίου’ ή για να βοηθούν την παράνομη μετανάστευση», σύμφωνα με το έγγραφο.

New: 🚨 It’s official, America!



President Donald J. Trump has officially signed an executive order to TERMINATE all taxpayer-funded benefits for illegal aliens and END the subsidization of open borders. 👏 https://t.co/BFoDSBIrR5 pic.twitter.com/raFWpodRHN