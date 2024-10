Koρυφώνεται η προεκλογική μάχη στις ΗΠΑ: Κερδίζει έδαφος σε κρίσιμες πολιτείες ο Τραμπ – Υπέρ της Χάρις η Μπιγιονσέ

Όλα δείχνουν ότι η προεκλογική μάχη για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ έχει πάρει δυσάρεστη τροπή για την Κάμαλα Χάρις, παρά το αρχικό μομέντουμ που της έδωσε η ανακοίνωση του χρίσματος από τους Δημοκρατικούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι το CNN παρουσιάζει δημοσκόπηση που δείχνει ότι ίσως ο Ντόναλντ Τραμπ πάρει και τη λαϊκή ψήφο και όχι μόνο τους εκλέκτορες, ενώ η επίσης φιλο-δημοκρατική Ουάσινγκτον Ποστ του Τζον Μπέζος, αποφάσισε να μη στηρίξει κανέναν υποψήφιο, κόντρα στην παράδοση της εφημερίδας.

«Η δυναμική της Κάμαλα εξασθενεί σχεδόν καθημερινά και αυτή την στιγμή που μιλάμε προηγείται στο Γουισκόνσιν και το Μίσιγκαν κατα 0,2 μονάδες και κατα 0,4 μονάδες αντίστοιχα. Στις άλλες πέντε κρίσιμες πολιτείες προηγείται ο Τραμπ ο οποίος μειώνει και την διαφορά του σε επίπεδο λαϊκής ψήφου», δήλωσε η Λένα Αργύρη, ανταποκρίτρια του ΕΡΤΝews, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

VERY interesting 👀



CNN are now preparing their audience for the possibility of Trump winning the popular vote.



“Part of my job is to warn our viewers, on either side of the aisle, of an event that may occur, that they don’t necessarily like, and Donald Trump winning the… pic.twitter.com/9j9ORz9wcB