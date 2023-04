Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή εν μέσω εορτασμών για το Ραμαζάνι και το εβραϊκό Πάσχα – Ισραηλινά πλήγματα

Παραμένει το κλίμα έντασης στη Μέση Ανατολή. Τη νύχτα εκτοξεύτηκαν ρουκέτες στα Υψίπεδα του Γκολάν, με το Ισραήλ να απαντά με πλήγματα κοντά στη Δαμασκό. Ένταση και στο Τελ Αβίβ, όπου χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώνουν -για ακόμα μία φορά- ενάντια στη δικαστική μεταρρύθμιση Νετανιάχου. Η νέα έξαρση βίας καταγράφεται εν μέσω εορτασμών για το Ραμαζάνι και το εβραϊκό Πάσχα κατά το οποίο οι Εβραίοι γιορτάζουν το πέρασμα των Ιουδαίων από την Ερυθρά Θάλασσα στη γη της Επαγγελίας.

Χιλιάδες προσκυνητές συγκεντρώθηκαν στο Δυτικό Τείχος της Ιερουσαλήμ γνωστό και ως τείχος των Δακρύων, για να λάβουν την ιερατική ευλογία του εβραϊκού Πάσχα αψηφώντας την αυξανόμενη βία των τελευταίων ημερών στη Μέση Ανατολή.

Από νωρίς το πρωί, 2000 αστυνομικοί είχαν κλείσει τις εισόδους προς την Παλιά Πόλη, προκειμένου να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη συμμετοχή των πιστών. Σε βίντεο που δείχνει ανήρτησε το Al jazeera δείχνει την αστυνομία να συνοδεύει ακροδεξιούς εποίκους μέσα στο τέμενος Αl – Aqsa (Αλ Ακσαά) στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, μετά τη βίαιη επιδρομή της περασμένης εβδομάδας.

Israeli police have been filmed escorting far-right settlers through the Al-Aqsa Mosque compound in Occupied East Jerusalem following last week’s violent raid at the site ⤵️ pic.twitter.com/XWE6uVDqaJ