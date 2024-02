Κολομβία: Δραματικό βίντεο μέσα από ελικόπτερο που έπεσε – «Μπαμπά πέσαμε, θα επιβιώσω»

Bίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει τον πανικό που επικρατεί μέσα σε ένα τουριστικό ελικόπτερο, το οποίο βγήκε εκτός ελέγχου και έπεσε αμέσως μετά την απογείωσή του στην Κολομβία. Επιβάτης μάλιστα κατάφερε κι έκανε βιντεοκλήση για να μιλήσει στην οικογένειά του

Το ελικόπτερο – που επρόκειτο να παραμείνει στον αέρα μόνο για 12 λεπτά για να μεταφέρει τους επιβάτες σε ένα δείπνο – έχασε τον έλεγχο και έπεσε και πιάστηκε στην πλευρά ενός πολυώροφου κτιρίου στο Μεντεγίν τη Δευτέρα. Και οι έξι επιβαίνοντες στο ελικόπτερο Bell 206 επέζησαν από θαύμα.

Στο βίντεο ακούγεται ένας εκ των επιβατών να κάνει κλήση στον πατέρα του και να λέει «Μπαμπά πέσαμε με το ελικόπτερο. Κόλλησα σε ένα κτήριο. Είμαστε πολύ ψηλά. Σε αγαπώ, σε ευχαριστώ που με προστάτευσες. Θα επιβιώσω μπαμπά».

Terrifying video shows panic inside tourist helicopter as it spirals out of control and crashes down in Colombia before US passenger makes desperate video call to say goodbye to family pic.twitter.com/GCw3y1IUQI