Χάρβεϊ Γουάινστιν: Στο νοσοκομείο μετά την ανατροπή της καταδίκης του

«Έχει πολλά προβλήματα. Κάνει κάθε είδους εξετάσεις. Είναι κάπως σαν ναυάγιο όσον αφορά την υγεία », δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ο δικηγόρος του 72χρονου Χάρβεϊ Γουάινστιν, που φέρεται να νοσηλεύεται αφού επέστρεψε στο νησί Ρίκερς μετά την ανατροπή μίας από τις καταδίκες του για βιασμό.

Το Εφετείο της Νέας Υόρκης έκρινε την Πέμπτη ότι παραγωγός ταινιών δεν έλαβε δίκαιη δίκη όταν καταδικάστηκε το 2020.

Ο Γουάινστιν, 72 ετών, εκτίει 23 χρόνια στη φυλακή της Νέας Υόρκης για τις δύο σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον της επίδοξης ηθοποιού Τζέσικα Μαν και της βοηθού παραγωγής Μίμι Χάλεϊ. Καταδικάστηκε για άλλα 16 χρόνια μετά την καταδίκη του στο Λος Άντζελες το 2022.

